Масло Mobil 1 ESP 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
Одобрение MB 229.31
Одобрение MB 229.51
Одобрение MB 229.52
VW 504 00/507 00
GM dexos2
Porsche C30
PSA B712290
Масло Mobil 1 ESP 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ТРЕБОВАНИЯМ К ИСПЫТАНИЯМ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ILSAC GF-5
Масло Mobil 1 ESP 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2, C3
API SN, SM, SL, SJ
Mobil 1 ESP 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 00 / 506 00