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Mobil 1™ ESP 5W-30

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Mobil 1™ ESP 5W-30 is rated 4.9 out of 5 by 13.
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Описание продукта

Mobil 1™  ESP 5W-30 – синтетическое моторное масло с улучшенными рабочими свойствами, разработанное для обеспечения исключительного уровня чистоты двигателя, общих эксплуатационных характеристик и защиты от износа. Масло Mobil 1 ESP 5W-30 было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов дизельных и бензиновых автомобилей. Масло Mobil 1 ESP 5W-30 соответствует требованиям многих отраслевых стандартов и передовых автопроизводителей, которые предъявляются к современным дизельным и бензиновым легковым автомобилям, или превосходит такие требования.

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Описание продукта

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Особенности и преимущества

Масло Mobil 1 ESP 5W-30 производится из высокотехнологичных компонентов по собственной композиции компании, разработанной для обеспечения полной совместимости с последними моделями сажевых фильтров дизельных двигателей (DPF) и каталитических нейтрализаторов выхлопных газов бензиновых двигателей (CAT). Mobil 1 ESP 5W-30 было разработано для достижения исключительных эксплуатационных характеристик и защиты двигателя в совокупности с улучшенными показателями экономии топлива. Его основные особенности и потенциальные преимущества перечислены ниже:


Особенности  Преимущества и потенциальные выгоды 
Малозольная композиция
 Помогает снизить отложение частиц в сажевых фильтрах дизельных двигателей
Низкое содержание серы и фосфора
 Помогает снизить «отравление» каталитических нейтрализаторов бензиновых двигателей
Активные моющие присадки
 Снижает образование отложений и шлама, что обеспечивает длительный срок службы и чистоту двигателя
Отличная термоокислительная стабильность
 Помогает замедлить процесс старения масла, обеспечивая защиту двигателя при увеличенном интервале замены масла

Низкий расход масла
 Снижение загрязнения окружающей среды углеводородами
Улучшенные фрикционные свойства
 Способствует экономии топлива
Отличные низкотемпературные свойства
 Быстрый запуск и моментальная защита при пуске в холодную погоду помогают продлить срок службы двигателя
  • Применение
    Mobil 1 ESP 5W-30 рекомендуется для всех типов современных автомобильных двигателей, и особенно для высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей, использующихся в последних моделях легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов.

    • Mobil 1 ESP 5W-30 особенно подходит для использования при экстремальных условиях, когда традиционные масла не обеспечивают требующиеся эксплуатационные свойства.
    • Это масло не рекомендуется использовать в двухтактных и авиационных двигателях, за исключением специально одобренных производителем случаев.
  • Спецификации и одобрения
    Масло Mobil 1 ESP 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
    Одобрение MB 229.31
    Одобрение MB 229.51
    Одобрение MB 229.52
    VW 504 00/507 00
    GM dexos2
    Porsche C30
    PSA B712290
     
    Масло Mobil 1 ESP 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
    ТРЕБОВАНИЯМ К ИСПЫТАНИЯМ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО ILSAC GF-5

    Масло Mobil 1 ESP 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:  
    ACEA C2, C3
    API SN, SM, SL, SJ

    Mobil 1 ESP 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: 
    API CF 
    Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 
    Volkswagen (дизельные двигатели) 505 00 / 506 00

  • Типичные показатели
    Mobil 1 ESP 5W-30
    SAE Класс 5W-30
    Вязкость кинематическая при 100°С, сСт (ASTM D445)
    		 11,8
    Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874)
    		 0,8
    Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа с, при 150°C (ASTM D4683)
    		 3,5
    Температура застывания,°C (ASTM D97)
    		 -48
    Температура вспышки, °C (ASTM D93)
    		 239
    Плотность при 15,6°C, г/мл (ASTM D4052)
    		 0,8458


Показать отзывы
Rated 4 out of 5 by from По первым ощущениям не плохо Езди до этого на Равенол SFE 5-20, но с приходом теплп двигатель (GDI 2.4 Хендэ Соната) начал работать шумнее, это их конструкционные особенности из-за ТНВД, залил ESP, пока проехал мало, но сразу можно сказать, что машина стала шустрее, расход упал сразу литра на 1,5, хотя странно, казалась бы 20-ка жиже и по сути на ней расход должен быть меньше, ранее в салон прорывались щелчки ТНВД(не очень слышно но были) теперь тишина, при открытом капоте вроди бы так же работает, может чуть груше. Разгон стал, как говорил ранее динамичней и плавнее, возможно это просто новое масло и желание получить чего то лучшего, поездим посмотрим. пока ставлю 4.
Date published: 2018-04-07
Rated 5 out of 5 by from Лучше чаще менять есп... Тенденции пользователей ваг меняются, мы пришли к тому, что лучше использовать 504/507 и менять его чаще... Все масла досконально изучены и разложены по компонентам, есп одно из, да нет, наверное самое лучшее из малозольников, меня безумно радует молибден в составе.... Крепкая база, что еще нужно для полного счастья) Эталон)
Date published: 2015-11-14
Rated 5 out of 5 by from Масло высочайшего качества для WV Polo sedan 2016 В феврале 2016 года купил новый Поло седан у официального дилера. Весь уровень масла "ушел" по щупу, то есть сгорел до конца на пробеге 7250 км. Официальные дилеры, которым был осуществлен телефонный звонок (Москва, Белгород, Воронеж, Курск, Старый Оскол и другие) сказали, что это нормально, что нужно просто долить масло и ездить так до 15.000 км. пробега. Были опрошены минимум человек 15-20 случайных водителей этой же марки. У всех стояла остро проблема горения масла примерно от 5-7 тыс. пробега после каждой последующей регламентной замены. Почитав интернет я до конца не верил обо всех поло и шкода рапид - написано одно и тоже - горение масла, как особенность. С завода у меня залито было моторное масло VAG Special Plus 5W-40 со слов официального дилера. Его же - VAG Special Plus 5W-40 я и долил проехав еще 1.000 км после пробега 7250 км. На пробеге 8.000 км я решил поменять масло на другое, так как на щупе и заливной пробке был стойкий запах жженого масла. То есть отзывы интернета подтвердились - оригинальное масло горело. В инструкции этому автомобилю 100 % написано, что расход масла на угар - это его нормальная особенность. И многие владельцы просто следят за его уровнем и доливают. Так и есть. Коллега по работе и иные лица советовали масла Мобил. Я не верил. В итоге зайдя на сайт Мобил я подобрал масло и именно то, которое мне они и советовали. Это масло MOBIL 1 ESP Formula 5W-30. После замены масла двигатель стал работать примерно на 40 % тише. Его звук с "тракторного" сменился примерно на звук как у тойота королла - тихий, без рыков и шума. То есть разница заметна и она очень контрастирует со старым маслом. Расход бензина снизился ровно на 1 - 1,5 литра. У масла MOBIL 1 ESP Formula 5W-30 температура вспышки 254 градуса, а у оригинального, коим оказался Кастрол - 202 градуса (ГОСТ РФ - 200 градусов). Эти данные можно увидеть на официальных сайтах этих масел. Теперь езжу на Мобил.
Date published: 2016-12-01
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