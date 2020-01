Mobil 1™ ESP 5W-30

Rated 4 out of 5 by Mexmax from По первым ощущениям не плохо Езди до этого на Равенол SFE 5-20, но с приходом теплп двигатель (GDI 2.4 Хендэ Соната) начал работать шумнее, это их конструкционные особенности из-за ТНВД, залил ESP, пока проехал мало, но сразу можно сказать, что машина стала шустрее, расход упал сразу литра на 1,5, хотя странно, казалась бы 20-ка жиже и по сути на ней расход должен быть меньше, ранее в салон прорывались щелчки ТНВД(не очень слышно но были) теперь тишина, при открытом капоте вроди бы так же работает, может чуть груше. Разгон стал, как говорил ранее динамичней и плавнее, возможно это просто новое масло и желание получить чего то лучшего, поездим посмотрим. пока ставлю 4.

Rated 5 out of 5 by Zavchik from Лучше чаще менять есп... Тенденции пользователей ваг меняются, мы пришли к тому, что лучше использовать 504/507 и менять его чаще... Все масла досконально изучены и разложены по компонентам, есп одно из, да нет, наверное самое лучшее из малозольников, меня безумно радует молибден в составе.... Крепкая база, что еще нужно для полного счастья) Эталон)